Умер депутат Госдумы и полярный исследователь Артур Чилингаров. Он много лет боролся с тяжелой болезнью

Депутат и полярный исследователь Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни

Депутат Государственной Думы и полярный исследователь Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщил председатель парламента Вячеслав Володин. Он выразил соболезнования родным Чилингарова.

Жизненный путь Артура Николаевича Чилингарова — пример для всех нас. Память о нем навсегда останется в наших сердцах Вячеслав Володин председатель Госдумы

Артур Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Санкт-Петербурге. Имеет множество государственных наград, в 1986 году получил звание Героя Советского Союза, а в 2008-м — Героя Российской Федерации.

Вице-спикер российского парламента Сергей Неверов сообщил, что Чилингаров умер из-за продолжительной и тяжелой болезни. Он назвал депутата человеком с потрясающим чувством юмора, эрудицией, мужеством, состраданием и стремлением к познанию нового.

Неверов добавил, что смерть депутата является невосполнимой утратой. «Он всегда будет жить в сердцах тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить, общаться», — подчеркнул он.

Чилингаров был исследователем Арктики и Антарктики

Многие годы Чилингаров проработал научным сотрудником Арктического и Антарктического научно-исследовательского института.

В 2007 году исследователь совершил две заметные полярные экспедиции. Вместе с главой ФСБ Николаем Патрушевым совершил полет на Северный полюс на вертолете. В августе того же года на подводном аппарате «Мир» вместе с семью другими исследователями опустился на дно Северного Ледовитого океана в районе Северного полюса, где со своей командой водрузил флаг России на дно океана.

Чилингаров также являлся специальным представителем президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике.

Губернаторы северных российских регионов Андрей Чибис, Александр Цыбульский и Юрий Бездудный отметили, что вклад полярного исследователя в развитие Арктики бесценен.

Артур Николаевич Чилингаров — Человек, во многом благодаря которому мы сегодня вообще можем говорить о развитии Арктики, о том, что Северный морской путь работает, о том, что жизнь за полярным кругом есть, и полярник — это звучит гордо! Александр Цыбульский губернатор Архангельской области

Мурманский губернатор Андрей Чибис, в свою очередь, отметил самоотверженность Чилингарова и его любовь к Северу. «Свою любовь к Северу он передал не одному поколению и до последнего вдохновлял каждого на развитие и новые свершения для арктических территорий», — подчеркнул Чибис.

Путин отреагировал на смерть Чилингарова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным полярного исследователя. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Они [Чилингаров и Путин] действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга. И президент направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Героя России Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Также на смерть депутата отреагировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она назвала Чилингарова патриотом, который не прикрывался политическими веяниями. «Ушел из жизни потрясающий человек, сильный, мудрый и самобытный», — сказала она.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что депутат был мужественным человеком, известным ученым и ярким политиком. По его словам, он никогда не сомневался в том, что депутат не будет уходить от ответственности за принятие решений и будет отстаивать их до последнего.

Вице-премьер России Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что Чилингаров достиг невероятных успехов в науке и законотворчестве.

Мои глубочайшие соболезнования — родным, близким и коллегам Артура Николаевича Чилингарова. Обладая глубочайшими знаниями в различных областях, Артур Николаевич посвятил себя науке и законотворчеству Татьяна Голикова вице-премьер России

По ее словам, депутат Госдумы был «истинным патриотом, прекрасным организатором, добрым и отзывчивым человеком».

Также соболезнования выразил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он охарактеризовал Чилингарова как выдающегося ученого и настоящего патриота, «человека целеустремленного, стойкого и мужественного, сильного и энергичного, с характером истинного полярника».