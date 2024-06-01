Матвиенко отреагировала на с смерть Чилингарова

Спикер Совфеда Матвиенко назвала депутата Чилингарова патриотом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отреагировала на смерть депутата Государственной Думы и полярного исследователя Артура Чилингарова.

Матвиенко назвала Чилингарова патриотом, который не прикрывался политическими веяниями.

О кончине Чилингарова ранее 1 июня сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Причину смерти 84-летнего ученого он не назвал. «Жизненный путь Артура Николаевича Чилингарова — пример для всех нас. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — подчеркнул спикер парламента.