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21:39, 1 июня 2024Россия

Матвиенко отреагировала на с смерть Чилингарова

Спикер Совфеда Матвиенко назвала депутата Чилингарова патриотом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отреагировала на смерть депутата Государственной Думы и полярного исследователя Артура Чилингарова.

Матвиенко назвала Чилингарова патриотом, который не прикрывался политическими веяниями.

О кончине Чилингарова ранее 1 июня сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Причину смерти 84-летнего ученого он не назвал. «Жизненный путь Артура Николаевича Чилингарова — пример для всех нас. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — подчеркнул спикер парламента.

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      Марина Совина
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