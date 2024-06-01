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19:54, 1 июня 2024Россия

Умер депутат Госдумы и исследователь Артур Чилингаров

Умер депутат Госдумы и полярный исследователь Артур Чилингаров

Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / Globallookpress.com

Умер депутат Госдумы и полярный исследователь Артур Чилингаров, сообщил председатель парламента Вячеслав Володин. Его слова приводятся на сайте Госдумы.

Володин выразил соболезнования родным Чилингарова. «Жизненный путь Артура Николаевича Чилингарова — пример для всех нас. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — подчеркнул он.

Также спикер Госдумы напомнил, что Чилингаров является первопроходцем, исследователем Арктики и Антарктики, профессором, доктором географических наук, внесшим неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана. «Он эффективно решал задачи в любой сфере, в науке и законотворчестве. Артур Николаевич избирался в Государственную Думу в течение семи созывов. Отстаивал интересы страны и граждан», — добавил Володин.

Причину смерти Чилингарова он не назвал.

Артур Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Санкт-Петербурге. Имеет множество государственных наград, в 1986 году получил звание Героя Советского Союза, а в 2008-м — Героя Российской Федерации.

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