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22:28, 1 июня 2024Россия

В Совфеде назвали Чилингарова мужественным человеком

Вице-спикер Совфеда назвал Чилингарова мужественным человеком и ярким политиком
Константин Косачев

Константин Косачев. Фото: РИА Новости

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что скончавшийся депутат Госдумы Артур Чилингаров был мужественным человеком, известным ученым и ярким политиком. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что о таких, как Чилингаров, говорят — достояние нации. Вице-спикер Совфеда никогда не сомневался в том, что депутат не будет уходить от ответственности за принятие решений и будет отстаивать их до последнего.

Депутат ГД Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни. О кончине полярного исследователя стало известно вечером 1 июня.

Ранее вице-спикер российского парламента Сергей Неверов рассказал, что Артур Чилингаров умер из-за продолжительной и тяжелой болезни.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным полярного исследователя. Глава страны направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Героя России.

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      Юлия Мискевич
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