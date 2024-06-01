В Совфеде назвали Чилингарова мужественным человеком

Вице-спикер Совфеда назвал Чилингарова мужественным человеком и ярким политиком

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что скончавшийся депутат Госдумы Артур Чилингаров был мужественным человеком, известным ученым и ярким политиком. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что о таких, как Чилингаров, говорят — достояние нации. Вице-спикер Совфеда никогда не сомневался в том, что депутат не будет уходить от ответственности за принятие решений и будет отстаивать их до последнего.

Депутат ГД Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни. О кончине полярного исследователя стало известно вечером 1 июня.

Ранее вице-спикер российского парламента Сергей Неверов рассказал, что Артур Чилингаров умер из-за продолжительной и тяжелой болезни.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным полярного исследователя. Глава страны направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Героя России.