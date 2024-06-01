Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:55, 1 июня 2024Россия

В Госдуме назвали причину смерти Чилингарова

Вице-спикер Госдумы Неверов: Чилингаров умер из-за тяжелой болезни

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Полярный исследователь и депутат Госдумы Артур Чилингаров умер из-за продолжительной и тяжелой болезни, сообщил вице-спикер российского парламента Сергей Неверов в Telegram.

«Его смерть — невосполнимая утрата. Он всегда будет жить в сердцах тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить, общаться», — написал Неверов.

Он также назвал Чилингарова человеком с потрясающим чувством юмора, эрудицией, мужеством, состраданием и стремлением к познанию нового.

О смерти Чилингарова ранее 1 июня сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным ученого в связи с его кончиной.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Умер депутат Госдумы и исследователь Артур Чилингаров

      Анонсировано проведение вторых Игр Будущего

      На Западе рассказали о попытках украинцев сбежать из своей страны

      В Гагаузии заявили о колоссальном давлении со стороны Кишинева

      В Британии заявили о признаках сумасшествия у Зеленского

      Дочь Аскольда Запашного госпитализировали в Москве

      В Госдуме назвали причину смерти Чилингарова

      Двое школьников погибли в ДТП на угнанной машине

      В Подмосковье мужчина издевался над женой на глазах у ребенка

      Путин выразил соболезнования родным Чилингарова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше