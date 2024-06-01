В Госдуме назвали причину смерти Чилингарова

Вице-спикер Госдумы Неверов: Чилингаров умер из-за тяжелой болезни

Полярный исследователь и депутат Госдумы Артур Чилингаров умер из-за продолжительной и тяжелой болезни, сообщил вице-спикер российского парламента Сергей Неверов в Telegram.

«Его смерть — невосполнимая утрата. Он всегда будет жить в сердцах тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить, общаться», — написал Неверов.

Он также назвал Чилингарова человеком с потрясающим чувством юмора, эрудицией, мужеством, состраданием и стремлением к познанию нового.

О смерти Чилингарова ранее 1 июня сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным ученого в связи с его кончиной.