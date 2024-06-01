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20:32, 1 июня 2024Россия

Путин выразил соболезнования родным Чилингарова

Путин выразил соболезнования родным исследователя и депутата Чилингарова

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным полярного исследователя и депутата Госдумы Артура Чилингарова, который умер 1 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Telegram-канал кремлевского пула журналистов РИА Новости.

«Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга. И президент направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Героя России», — сказал Песков.

О кончине Чилингарова ранее 1 июня сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Причину смерти 84-летнего ученого он не назвал. «Жизненный путь Артура Николаевича Чилингарова — пример для всех нас. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — подчеркнул спикер парламента.

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