Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

Зампред СБ Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев выразил соболезнования коллегам, родным и близким Артура Чилингарова. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, смерть депутата стала потерей для всей страны. Медведев назвал Чилингарова выдающимся ученым и настоящим патриотом.

Депутат ГД Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни. О кончине полярного исследователя стало известно вечером 1 июня.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным полярного исследователя. Глава страны направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Героя России.