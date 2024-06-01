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23:34, 1 июня 2024Россия

Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

Зампред СБ Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев выразил соболезнования коллегам, родным и близким Артура Чилингарова. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, смерть депутата стала потерей для всей страны. Медведев назвал Чилингарова выдающимся ученым и настоящим патриотом.

Депутат ГД Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни. О кончине полярного исследователя стало известно вечером 1 июня.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным полярного исследователя. Глава страны направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Героя России.

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      Юлия Мискевич
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