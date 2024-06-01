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22:13, 1 июня 2024Россия

Голикова рассказала о больших успехах Чилингарова в науке и законотворчестве

Голикова: Чилингаров достиг невероятных успехов в науке и законотворчестве
Татьяна Голикова

Татьяна Голикова. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Полярный исследователь и депутат Госдумы Артур Чилингаров достиг невероятных успехов в науке и законотворчестве. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голиков, пишет РИА Новости.

Напомним, депутат ГД Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни. О кончине полярного исследователя стало известно вечером в субботу, 1 июня.

«Мои глубочайшие соболезнования — родным, близким и коллегам Артура Николаевича Чилингарова. Обладая глубочайшими знаниями в различных областях, Артур Николаевич посвятил себя науке и законотворчеству», — отметила Голикова.

По ее словам, Чилингаров был «истинным патриотом, прекрасным организатором, добрым и отзывчивым человеком».

Ранее вице-спикер российского парламента Сергей Неверов рассказал, что Артур Чилингаров умер из-за продолжительной и тяжелой болезни.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным полярного исследователя. Глава страны направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Героя России.

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      Марина Совина
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