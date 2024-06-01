В российском регионе объявили ракетную опасность

Гладков призвал жителей региона спуститься в подвал из-за ракетной опасности

В Белгородской области 1 июня в 23:16 объявили ракетную опасность. Губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале призвал местных жителей спуститься в подвал в связи с угрозой.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», — написал Гладков.

До этого губернатор Белгородской области сообщил, что украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль возле села Борисовка Волоконовского района. Произошел взрыв, в результате пострадал 19-летний водитель.