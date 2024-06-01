Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:23, 1 июня 2024Россия

В российском регионе объявили ракетную опасность

Гладков призвал жителей региона спуститься в подвал из-за ракетной опасности

В Белгородской области 1 июня в 23:16 объявили ракетную опасность. Губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале призвал местных жителей спуститься в подвал в связи с угрозой.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», — написал Гладков.

До этого губернатор Белгородской области сообщил, что украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль возле села Борисовка Волоконовского района. Произошел взрыв, в результате пострадал 19-летний водитель.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Умер депутат Госдумы и исследователь Артур Чилингаров

      В российском регионе объявили ракетную опасность

      Названо интересующее Запад богатство Украины

      В США рассказали о главном страхе лидеров НАТО на Украине

      ПВО сбила беспилотник в Курской области

      Финал Лиги чемпионов прервали из-за выбежавших на поле фанатов

      «Искандеры» ударили по базе ССО ВСУ в Славянске

      Первый пилотируемый запуск корабля Starliner к МКС отложили

      Финляндия захотела пересмотреть морские границы с Россией

      В Совфеде назвали Чилингарова мужественным человеком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше