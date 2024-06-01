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22:12, 1 июня 2024Бывший СССР

Названо условие прекращения обстрелов Белгорода

Военный эксперт Дандыкин: обстрелы Белгорода прекратит взятие Казачьей Лопани

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Для прекращения обстрелов Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо взять населенный пункт Казачья Лопань. Такое условие назвал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

«Там таможня стояла при переезде из Харьковской области в Белгородскую. Вот из Казачьей Лопани и лупят. Предположу, что на том направлении армия России скоро и там начнет движение, надо сделать так, чтобы ни слева, ни справа, ни из глубины ВСУ не могли обстреливать Белгород, а в глубину — это за Харьков», — сказал Дандыкин.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что шесть населенных пунктов региона остались без электроэнергии после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны России.

Кроме того, осколки упали на пляж и в районе рынка в Белгороде после работы системы противовоздушной обороны (ПВО).

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      Евгений Силаев
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