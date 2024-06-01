Шесть населенных пунктов остались без электричества из-за атаки ВСУ

Шесть сел в Белгородской области остались без электричества из-за обстрела ВСУ

Шесть сел в Белгородской области временно остались без электричества из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он написал, что под обстрел ВСУ попало село Графовка Краснояружского района. «Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, без света временно остаются жители шести населенных пунктов: поселка Прилесье, села Графовка, села Романовка, села Демидовка, села Поповка и села Репяховка», — уточнил глава Белгородской области.

По его словам, аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны России.

Ранее Гладков сообщил о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Белгородом и Белгородским районом.