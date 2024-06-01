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12:43, 1 июня 2024Россия

Над Белгородом сработала система ПВО

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что на подлете к городу сбиты несколько воздушных целей. «По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Информация о последствиях уточняется», — заключил глава региона.

В ночь на субботу, 1 июня, в небе над Белгородом прогремело две серии взрывов. ТАСС сообщил, что за 15 минут прозвучало около 40 хлопков.

До этого, 31 мая, под ударом оказался город Грайворон. В результате детонации одного из летательных аппаратов пострадал мирный житель.

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