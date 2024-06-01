Над Белгородом сработала система ПВО

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что на подлете к городу сбиты несколько воздушных целей. «По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Информация о последствиях уточняется», — заключил глава региона.

В ночь на субботу, 1 июня, в небе над Белгородом прогремело две серии взрывов. ТАСС сообщил, что за 15 минут прозвучало около 40 хлопков.

До этого, 31 мая, под ударом оказался город Грайворон. В результате детонации одного из летательных аппаратов пострадал мирный житель.

