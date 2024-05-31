Губернатор сообщил о массовом налете беспилотников на российский регион

Три дрона ВСУ одновременно атаковали Белгородскую область, есть пострадавший

Три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область. О массовом налете дронов глава региона Вячеслав Гладков сообщил в Telegram.

Под ударом оказался город Грайворон, уточнил губернатор. В результате детонации одного из летательных аппаратов пострадал мирный житель. Решается вопрос о его госпитализации.

После падения остальных беспилотников были выявлены повреждения линий электро- и газоснабжения. На месте работают оперативные службы.

Ранее 31 мая еще один беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в Белгороде. В результате последовавшего за этим взрыва в пяти квартирах выбиты окна, в одной из квартир сильно поврежден балкон. Никто не пострадал.