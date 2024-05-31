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16:13, 31 мая 2024Россия

Украинский беспилотник врезался в жилой многоквартирный дом в российском городе

В Белгороде украинский беспилотник врезался в жилой дом и взорвался

Фото: Yulii Zozulia / Globallookpress.com

В Белгороде беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в жилой многоквартирный дом и взорвался. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

«Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. Беспилотник врезался в многоквартирный дом и сдетонировал. В результате взрыва в пяти квартирах выбиты окна, в одной из квартир сильно поврежден балкон», — рассказал чиновник.

Помимо того, осколки посекли кровлю и стены летнего павильона на территории детского сада. Повреждения также получил один автомобиль. Пострадавших при атаке нет.

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Вечером 30 мая дрон-камикадзе ВСУ атаковал «ГАЗель» в селе Зозули Борисовского района Белгородской области. По словам главы региона, девять человек пострадали, еще одного спасти не удалось.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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