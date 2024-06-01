Осколки упали на пляж после работы ПВО в Белгороде

Гладков сообщил о падении осколков на пляж в Белгороде после работы ПВО

Осколки упали на пляж и в районе рынка в Белгороде после работы системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

Он написал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, были сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

«В Белгороде в районе Центрального рынка, на территории пляжа "Берега", а также в селе Таврово Белгородского района упали осколки», — добавил Гладков. Он отметил, что в результате двух обстрелов прямых попаданий в жилые дома не зафиксировано.

Ранее глава Белгородской области сообщил, что шесть населенных пунктов региона остались без электроэнергии после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны России.

