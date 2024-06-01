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22:01, 1 июня 2024Россия

Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в российском регионе

Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал авто в районе Борисовки, есть пострадавший
СюжетВзрывы в Белгородской области

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали движущийся по дороге автомобиль дроном-камикадзе в районе села Борисовка Волоконовского района Белгородской области. Произошел взрыв, пострадал 19-летний водитель, сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Пострадавший со множественными осколочными ранениями головы, туловища, верхних и нижних конечностей был доставлен попутным транспортом в Волоконовскую ЦРБ», — уточнил губернатор.

Теперь бригада скорой помощи должна доставить мужчину в Валуйскую центральную районную больницу, чтобы врачи смогли провести диагностику и назначить дальнейшее лечение. Тем временем его машина в результате атаки выгорела дотла.

Ранее Гладков заявил, что осколки воздушных целей упали на пляж и в районе рынка в Белгороде после работы системы противовоздушной обороны (ПВО).

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      Александра Синицына
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