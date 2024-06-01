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23:07, 1 июня 2024Мир

В США рассказали о главном страхе лидеров НАТО на Украине

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: в НАТО боятся коллапса Украины

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

В НАТО напуганы возможным поражением Украины. Об этом рассказал экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в материале для Weapons and Strategy.

«Лидеры НАТО опасаются распада Украины. Пока они гадают, что русские будут делать дальше, у них практически нет вариантов спасения Украины», — отметил Брайен.

По его словам, на данный момент Украина находится на грани краха. В частности, ВСУ не хватает войск, и с каждым днем ситуация становится только хуже, так как армия продолжает нести большие потери. Экс-сотрудник Пентагона отметил, что ввод солдат НАТО в относительно небольшом количестве — это не решение проблемы.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что если конфликт на Украине будет заморожен, то он снова вспыхнет в будущем. Пауза в боевых действиях, считает Зеленский, может помочь России, но не Киеву. Москва потратит это время на усиление своих позиций, уверен он, и после заморозки может стать только сильнее, посетовал Зеленский.

Ранее Столтенберг призвал ежегодно выделять Украине 40 миллиардов евро. По словам генсека альянса, страны НАТО на протяжении двух лет уже выделяли для Украины эту же сумму за год.

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      Марина Совина
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