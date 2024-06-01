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16:55, 1 июня 2024Бывший СССР

Зеленский озвучил последствия заморозки конфликта на Украине

Зеленский: если конфликт на Украине заморозить, он вспыхнет снова
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Pavlo Gonchar / Globallookpress.com

Если конфликт на Украине будет заморожен, то он снова вспыхнет в будущем, уверен президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил в интервью The Guardian, отрывок из которого глава государства опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, замороженный конфликт является «медленной войной». «И наступит миг, когда все это по той или иной причине разморозится», — отметил он.

Пауза в боевых действиях, считает Зеленский, может помочь России, но не Киеву. Москва потратит это время на усиление своих позиций, уверен он, и после заморозки может стать только сильнее. В этом случае у России появится основание выдвинуть Украине множество условий, в том числе признание утраты территорий и отказ от вступления в НАТО, добавил украинский лидер.

Ранее в ЕС выступили против заморозки конфликта на Украине и заявили, что урегулирование не будет устойчивым, если оно не будет основано на территориальной целостности страны.

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      Алевтина Запольская
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