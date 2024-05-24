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17:01, 24 мая 2024Мир

В ЕС высказались об идее заморозки конфликта на Украине

В ЕС заявили, что сейчас не время говорить о заморозке конфликта на Украине

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Сейчас не время для заморозки конфликта на Украине, поскольку ситуация остается «крайне несправедливой». Так об идее прекращения огня высказался источник в Европейском союзе (ЕС), сообщает РИА Новости.

По его словам, устойчивого урегулирования не будет, если оно не будет основано на территориальной целостности Украины.

«Неприемлемо сейчас говорить о прекращении огня, а затем сесть за стол переговоров, потому что нельзя заморозить ситуацию, которая остается крайне несправедливой, это бы нарушило территориальную целостность Украины», — заявил источник.

Ранее Reuters со ссылкой на три источника сообщило, что президент России Владимир Путин готов к переговорам по Украине, если в ходе них произойдет фиксация действующей линии фронта.

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      Виктория Кондратьева
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