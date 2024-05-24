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13:55, 24 мая 2024Мир

На Западе заявили о готовности Путина к переговорам по Украине

Reuters: Путин готов к переговорам с фиксацией линии фронта на Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Президент России Владимир Путин готов к переговорам по Украине, если в ходе них произойдет фиксация действующей линии фронта. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Три источника, знакомые с дискуссиями в окружении Путина, сообщили, что российский лидер выразил разочарование небольшой группе советников по поводу попыток Запада сорвать переговоры и решением президента Украины Владимира Зеленского исключить переговоры», — отмечается в материале.

Авторы также приводят слова одного из источников. По его словам, Россия способна продолжать боевые действия и имеет для этого необходимые силы, однако российский лидер готов также к заморозке конфликта.

Ранее стало известно, что Бразилия и Китай предложили провести новую конференцию по Украине, которая будет устраивать как Москву, так и Киев. Подписанный сторонами документ с соответствующим заявлением стал первой международной декларацией, подписанной Пекином по вопросу специальной военной операции (СВО).

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      Максим Габриелян
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