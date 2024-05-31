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15:01, 31 мая 2024Мир

Генсек НАТО предложил ежегодно выделять Украине по 40 миллиардов евро

Столтенберг призвал сделать обязательным ежегодное выделение Киеву 40 млрд евро

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал ежегодно выделять для Украины по 40 миллиардов евро и предложил сделать такие меры обязательными. Об этом сообщает Reuters.

По словам генсека альянса, страны НАТО на протяжении двух лет уже выделяли для Украины эту же сумму за год, в связи с чем необходимо «сохранять поддержку как минимум на таком же уровне столько, сколько потребуется».

Столтенберг также предложил закрепить обязательный порядок этих выплат и распределить ежегодную сумму между членами альянса, чтобы выделение средств для Украины было постоянным и предсказуемым.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник из числа дипломатов сообщило, что Столтенберг намерен попросить союзников по НАТО ежегодно выделять по 40 миллиардов евро на помощь Украине.

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      Елизавета Мытарева
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