Генсек НАТО предложил ежегодно выделять Украине по 40 миллиардов евро

Столтенберг призвал сделать обязательным ежегодное выделение Киеву 40 млрд евро

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал ежегодно выделять для Украины по 40 миллиардов евро и предложил сделать такие меры обязательными. Об этом сообщает Reuters.

По словам генсека альянса, страны НАТО на протяжении двух лет уже выделяли для Украины эту же сумму за год, в связи с чем необходимо «сохранять поддержку как минимум на таком же уровне столько, сколько потребуется».

Столтенберг также предложил закрепить обязательный порядок этих выплат и распределить ежегодную сумму между членами альянса, чтобы выделение средств для Украины было постоянным и предсказуемым.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник из числа дипломатов сообщило, что Столтенберг намерен попросить союзников по НАТО ежегодно выделять по 40 миллиардов евро на помощь Украине.