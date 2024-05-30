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18:22, 30 мая 2024Мир

Генсек НАТО призовет альянс ежегодно выделять по 40 миллиардов евро Украине

Reuters: генсек НАТО попросит ежегодно выделять по 40 миллиардов евро ВСУ
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Thomas Peter / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг попросит союзников по альянсу ежегодно выделять по 40 миллиардов евро на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на дипломатический источник в блоке пишет Reuters.

«Нам как минимум необходимо поддерживать нынешний уровень помощи, чтобы была предсказуемость, в которой так нуждается Украина», — заявил собеседник агентства,

Источник подчеркнул, что поддержка альянса будет продолжаться «столько, сколько потребуется».

Ранее газета The Financial Times сообщила, что США предложат Украине подписать двусторонний договор о безопасности на полях саммита G7 в Италии в июне.

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      Глеб Бажуткин
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