Генсек НАТО призовет альянс ежегодно выделять по 40 миллиардов евро Украине

Reuters: генсек НАТО попросит ежегодно выделять по 40 миллиардов евро ВСУ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг попросит союзников по альянсу ежегодно выделять по 40 миллиардов евро на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на дипломатический источник в блоке пишет Reuters.

«Нам как минимум необходимо поддерживать нынешний уровень помощи, чтобы была предсказуемость, в которой так нуждается Украина», — заявил собеседник агентства,

Источник подчеркнул, что поддержка альянса будет продолжаться «столько, сколько потребуется».

Ранее газета The Financial Times сообщила, что США предложат Украине подписать двусторонний договор о безопасности на полях саммита G7 в Италии в июне.