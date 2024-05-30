FT: США и Украина близки к подписанию пакта о безопасности на полях саммита G7

США предложат Украине подписать двусторонний договор о безопасности на полях саммита G7 в Италии в июне. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, это подписание пакта станет знаком поддержки после нескольких месяцев «напряженных» отношений между Киевом и Вашингтоном.

«Соглашение станет самым значимым в серии соглашений, которые Украина заключила со странами НАТО, в которых излагаются обязательства по долгосрочной поддержке, включая военную подготовку, обмен разведданными и экономическую помощь», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что США передали Украине секретные технические руководства по производству более тысячи видов вооружений. Уточняется, что таким образом Вашингтон помогает Киеву нарастить военно-промышленный потенциал.