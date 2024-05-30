США передали Украине чертежи по производству тысячи вооружений

NYT: США передали Киеву секретные чертежи по производству тысячи вооружений

США перевели с английского на украинский язык и передали Украине секретные технические руководства по производству более тысячи видов вооружений. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников Пентагона.

Источники не разгласили информацию о том, чертежи какого именно оружия были переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ), однако заявили, что речь идет о наиболее используемых украинскими военными вооружениях.

Как отмечает издание, так Вашингтон помогает Киеву нарастить военно-промышленный потенциал. Уточняется, что западные страны обеспокоены успехами России в наращивании производства боеприпасов и способностью Российской армии поддерживать высокую интенсивность боевых действий.

Ранее стало известно, что Белый дом обсуждает возможность разрешить ВСУ наносить удары американским оружием по российским территориям. Этот вопрос на данный момент находится на рассмотрении, официального решения пока нет.