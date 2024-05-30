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01:28, 30 мая 2024Мир

В США допустили возможность разрешить ВСУ наносить удары по России

Politico: США обсуждают возможность разрешить ВСУ наносить удары по России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары американским оружием по российским территориям. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.

Отмечается, что в настоящее время вопрос находится «на рассмотрении». По данным издания, в Белом доме на сегодняшний день не принято окончательного решения.

«Это также говорит о том, что президент Джо Байден и его команда все больше обеспокоены способностью Киева отражать атаки России, особенно ее последнее наступление во втором по величине городе Украины — Харькове», — говорится в статье.

Ранее группа американских конгрессменов призвала Пентагон разрешить Киеву наносить удары по территории России с применением оружия, поставленного Соединенными Штатами. С такой инициативой выступили законодатели Майк Тернер, Джим Хаймс и Джеральд Коннолли.

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      Марина Совина
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