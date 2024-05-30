В США допустили возможность разрешить ВСУ наносить удары по России

Politico: США обсуждают возможность разрешить ВСУ наносить удары по России

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары американским оружием по российским территориям. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.

Отмечается, что в настоящее время вопрос находится «на рассмотрении». По данным издания, в Белом доме на сегодняшний день не принято окончательного решения.

«Это также говорит о том, что президент Джо Байден и его команда все больше обеспокоены способностью Киева отражать атаки России, особенно ее последнее наступление во втором по величине городе Украины — Харькове», — говорится в статье.

Ранее группа американских конгрессменов призвала Пентагон разрешить Киеву наносить удары по территории России с применением оружия, поставленного Соединенными Штатами. С такой инициативой выступили законодатели Майк Тернер, Джим Хаймс и Джеральд Коннолли.