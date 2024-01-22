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14:26, 22 января 2024Экономика

Японские акции выросли до максимума с 1990 года

Японский фондовый индекс Nikkei вырос до рекордных за 24 года 36,5 тыс. пунктов

Фото: Eugene Hoshiko / AP

В понедельник, 22 января, крупнейший фондовый индекс Токийской биржи Nikkei, который считается основным показателем динамики стоимости японских акций, превысил 36,5 тысячи пунктов, что стало максимумом с февраля 1990 года, свидетельствуют данные площадки.

Nikkei вычисляется как среднее арифметическое цен акций 225 компаний, активнее всего торгующихся в первой секции Токийской фондовой биржи. Индекс Topix, который использует бумаги всех компаний из первой секции, вырос до уровня в 2535,65 пункта.

Такая динамика наблюдается на фоне продолжающегося падения стоимости акций китайских компаний. Индекс биржи в Гонконге Hang Seng обвалился на 2,4 процента за сутки, до минимума почти за 20 лет, а основной индекс материкового Китая CSI 300 потерял 1,6 процента.

Проблемы китайской экономики, вынуждающие инвесторов выводить средства из ценных бумаг местных компаний, могут считаться одним из факторов роста популярности акций из индекса Nikkei.

Япония десятки лет находится в состоянии стагнации. Она использует отрицательные процентные ставки для перезапуска экономики, однако сталкивается с многочисленными проблемами с возобновлением роста. Эксперты полагают, что в такую же ловушку, пусть и с гораздо меньшим уровнем благосостояния населения, попадает Китай.

Американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман указал, что в Китае наблюдаются все признаки эпохи застоя — высокая безработица среди молодежи, подавление частной инициативы, «финансовые репрессии», а также слабая система соцзащиты.

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      Платон Щукин
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