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11:28, 20 января 2024Экономика

Китаю предрекли эпоху застоя

Нобелевский лауреат Кругман спрогнозировал эпоху застоя в Китае

Фото: Tingshu Wang / Reuters

В Китае наблюдаются начальные признаки эпохи застоя. Такой прогноз представил американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман, пишет The New York Times.

Специалист отметил, что вопреки ожидаемому экономическому буму после отмены коронавирусных органичений Пекин отстал практически по всем показателям, кроме ВВП, который, по предварительным данным, вырос на 5,2 процента.

По его словам, в КНР зафиксирована дефляция по сценарию Японии 1980-х годов и высокий уровень безработицы среди молодежи. «Это не полномасштабный кризис, по крайней мере пока, но есть основания полагать, что Китай вступает в эпоху застоя и разочарования», — предрек эксперт.

Кругман предположил, что среди причин подобного развития событий — подавление частной инициативы, «финансовые репрессии», а также слабая система соцзащиты, которая заставляет семьи копить на случай возможных чрезвычайных ситуаций.

В июле прошлого года аналогичный прогноз в отношении экономики Китая озвучили отраслевые эксперты в беседе с Reuters. К ведущим проблемам они отнесли долговой кризис в секторе недвижимости, на долю которого приходится четверть производства, рост государственного долга и жесткое госрегулирование экономики со стороны Коммунистической партии.

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