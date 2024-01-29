Суд ликвидировал крупнейшего застройщика в Китае на фоне его огромных долгов

Суд постановил ликвидировать крупнейшего китайского застройщика Evergrande

Суд Гонконга постановил ликвидировать крупнейшего застройщика Китая Evergrande, задолжавшего более 300 миллиардов долларов. Об этом пишет Reuters.

Огласившая решение судья Линда Чан отметила, что Evergrande более чем за два года, прошедшие с момента невыполнения обязательств по погашению облигаций, не смогла предложить конкретный план реструктуризации своего огромного долга.

По итогам вердикта акции Evergrande подешевели более чем на 20 процентов, достигнув исторического минимума, после чего торги ими на Гонконгской фондовой бирже были остановлены, пишет РБК.

Итоговое решение на процессе ожидалось еще 4 декабря, но было отложено, что даже вызвало рост стоимости ценных бумаг Evergrande. Для погашения долгов компания планировала через свои дочерние компании выпустить новые облигации, но сделать это ей не удалось из-за запрета со стороны китайского регулятора, введенного на фоне расследования в отношении основного подразделения группы и основателя и главы Evergrande Хуэй Ка Яна. Еще в 2017 году он был вторым в списке богатейших бизнесменов Азии.

Финансовые проблемы Evergrande проявились в сентябре 2021 года. В декабре компания столкнулась с техническим дефолтом, в марте 2022-го торги на бирже остановили. При этом компания долгое время не публиковала финансовые отчеты, не позволяя аналитикам судить о масштабах кризиса. Когда торги акциями возобновили после 17-месячного перерыва, их стоимость за день снизилась почти в пять раз.