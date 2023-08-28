Акции крупнейшего застройщика Китая рухнули в пять раз

Акции Evergrande упали почти в пять раз в первый за 17 месяцев день торгов

Торги акциями крупнейшего и одновременно самого закредитованного застройщика Китая — компании Evergrande — возобновились на бирже в Гонконге в понедельник, 28 августа, после 17-месячного перерыва. К закрытию они рухнули на 78,79 процента, то есть почти в пять раз, причем в моменте падение доходило до 87 процентов, пишет Bloomberg.

Таким образом, компания потеряла порядка двух миллиардов долларов рыночной капитализации. Обвал случился вслед за публикацией финансовой отчетности по итогам деятельности в первой половине 2023 года. Убытки Evergrande составили 5,38 миллиарда долларов, выручка — 17,64 миллиарда.

За тот же период прошлого года был зафиксирован в два раза больший убыток и почти на треть меньшая выручка. Однако сокращение убытков возникло из-за отсутствия списаний по инвестициям и снижения списаний по финансовым активам. А вот объем долговой загрузки застройщика практически не изменился и превышает стоимость всех активов.

Дополнительным негативным фактором стал перенос на месяц голосования инвесторов по плану реструктуризации. По всей видимости, компания поняла, что не сможет провести даже исправленный план, поэтому нужен новый раунд переговоров.

Финансовые проблемы Evergrande проявились в сентябре 2021 года. В декабре компания столкнулась с техническим дефолтом, в марте торги на бирже остановили. При этом компания долгое время не публиковала финансовые отчеты, не позволяя аналитикам судить о масштабах кризиса. Только летом этого года выяснилось, что за 2021-2022 годы убытки достигли 81 миллиарда долларов.

Проблемы китайских застройщиков остаются одной из главных угроз для китайской экономики. Десятилетия государственных вложений в инфраструктуру привели к разбалансировке рынка и массе проектов, не имеющих экономического обоснования. The Wall Street Journal (WSJ) отмечает, что в некоторых частях Китая простаивают мосты и аэропорты, пустуют миллионы квартир, а окупаемость инвестиций резко сократилась.

При этом в Китае гигантских размеров достиг так называемый скрытый долг, который складывается из кредитов на строительство инфраструктуры, взятых созданными на местах финансовыми организациями. За ними, как правило, стоят местные власти, и теперь у них кончаются деньги на обслуживание долгов и исполнение своих прямых обязанностей. Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) не исключают, что размер такого скрытого долга в два раза превышает всю официальную задолженность Пекина.