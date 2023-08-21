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08:50, 21 августа 2023Экономика

Непрерывный экономический рост Китая завершился

WSJ: продолжавшийся почти 40 лет рост экономики Китая прекратился

Фото: Aly Song / Reuters

Почти за 40 годами непрерывного экономического роста в Китае может последовать затяжная стагнация, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Обозреватели издания уверены, что «китайский век» — время, когда экономика КНР доминировала на мировой арене — подошел к концу.

На протяжении десятилетий Китай инвестировал в строительство заводов, небоскребов и дорог, что вывело страну из бедности и превратило ее экономику в одну из крупнейших в мире. Однако сейчас данная экономическая модель себя исчерпала и уже не помогает «тонущему в долгах» государству. Кроме того, у Пекина заканчиваются возможности для продолжения строительства, в некоторых частях Китая простаивают мосты и аэропорты, пустуют миллионы квартир, а окупаемость инвестиций резко сократилась.

Авторы статьи считают, что в текущей ситуации давние амбиции Китая обогнать США вряд ли когда-либо реализуются. Более того, китайская экономика может пережить аналогичный спад, что испытывала Япония с конца 90-х годов, когда лопнул пузырь на рынке недвижимости и привел к многолетней дефляции. То же может произойти и на рынке недвижимости КНР — уже сейчас из-за падения спроса и роста инфляции многие застройщики в стране оказались на грани банкротства.

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Спасти ситуацию, по мнению журналистов, может новая модель развития по аналогии с экономиками США и Западной Европы. Для того, чтобы сделать экономику более сбалансированной, Китаю будет нужно перейти к развитию потребительских расходов и сферы услуг.

Впрочем, пока экономика КНР продолжает работать в долг. Согласно данным Банка международных расчетов, общий долг страны превысил уровень долга США, достигнув почти 300 процентов ВВП по состоянию на 2022 год.

По мнению китайских властей, западные политики и средства массовой информации преувеличивают текущие «трудности» в восстановлении экономики Китая после пандемии. В середине августа представитель МИД страны отмечал, что доказательством того, что они неправы, станут факты. При этом негативно освещать экономическую ситуацию в стране с начала месяца запрещено: на местное телевидение больше не пропускают комментариев, в которых есть рассуждения о дефляции, оттоке капитала и снижении цен производителей.

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    Мария Грушко
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