Крупнейший застройщик Китая отчитался о гигантских убытках

Китайский девелопер Evergrande под угрозой ликвидации сообщил об убытках в $81 миллиард

Оказавшаяся перед угрозой ликвидации девелоперская компания Evergrande, один из крупнейших в Китае застройщиков, с большим запозданием представила финансовую отчетность за последние два года, которая подтвердила предположения аналитиков о гигантских убытках в размере 81 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

Если в 2020 году Evergrande показала прибыль почти в 8 миллиардов юаней (1,1 миллиарда долларов по текущему курсу), то в 2021-м потери составили 476 миллиардов юаней (66,4 миллиарда долларов), а в 2022-м — 105,9 миллиарда юаней (14,8 миллиарда долларов). В итоге общая задолженность компании выросла до 2,4 триллиона юаней (334,6 миллиарда долларов).

Застройщик, объявивший технический дефолт еще в конце 2021 года из-за резкого снижения продаж жилья, что было связано с пандемией COVID-19, хочет провести собрание офшорных кредиторов. На нем будет представлен план реструктуризации долга, при этом аналитики не исключают, что предложение будет одобрено.

Однако действовать необходимо быстро, так как 24 и 25 июля пройдут слушания в судах Гонконга и Каймановых островов по планам реструктуризации, а 31 июля состоится слушание о ликвидации компании. Его инициировали иностранные инвесторы, недовольные затягиванием сроков предложений по структурным изменениям в девелопере.

Если реструктуризацию одобрят, она станет одной из крупнейших в истории Китая. При этом эксперты не исключают, что компания сможет избежать полного краха, хотя старший кредитный аналитик Lucror Analytics Pte Леонард Лоу напомнил, что в финансовом смысле нынешний объем убытков значения не имеет, ведь модель бизнеса Evergrande уже сломана.

В январе сообщалось, что основатель Evergrande Group Хуэя Ка Янь, который еще в 2017 году был вторым богатейшим человеком в Азии, с момента начала кризиса потерял 93 процента состояния. На тот момент оно оценивалось в 3 миллиарда долларов.

Ситуацию вокруг Evergrande осложняет неожиданно слабый рост китайской экономики с момента отмены пандемийных ограничений. Данные за первые полгода опровергли все оптимистичные прогнозы аналитиков, причем основным фактором стали ошибочные надежды Пекина на рост внутреннего спроса.