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14:25, 4 декабря 2023Экономика

Ликвидацию крупнейшего застройщика Китая отложили

CNBC: судебное слушание по ликвидации Evergrande перенесли на 29 января

Фото: Aly Song / Reuters

Судебное слушание по вопросам ликвидации активов крупнейшего застройщика Китая — компании Evergrande — отложили почти на два месяца. Итоговое заседание пройдет не 4 декабря, как планировалось изначально, а 29 января 2024 года, сообщает CNBC.

В Evergrande Group также отклонили претензию об искусственном завышении доходов девелоперской компании со стороны аналитиков исследовательской фирмы GMT Research. В отчете, в частности, указывалось, что «Evergrande годами завышала выручку и, по сути, никогда не была прибыльной компанией». Девелопер назвал подобные обвинения «безосновательными». В Evergrande заявили, что представят необходимые доказательства Гонконгской фондовой бирже и суду Гонконга в «надлежащее время».

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На фоне переноса даты решающего судебного заседания котировки ценных бумаг застройщика выросли более чем на девять процентов. Однако, несмотря на спешные попытки Evergrande спастись от краха, аналитики настроены не так оптимистично по поводу дальнейшей судьбы крупнейшего китайской застройщика. Суммарные обязательства девелопера оцениваются более чем в 300 миллиардов долларов, что делает его крупнейшим в мире должником среди строительных компаний.

В настоящее время представители Evergrande продолжают разработку плана по реструктуризации долговых обязательств перед офшорными кредиторами. Завершить подготовку изначально намеревались к 4 декабря, однако из-за переноса решающего судебного заседания этот вопрос отложили на более поздние сроки. Крайней датой представления плана по долговой реструктуризации теперь будет считаться 29 января.

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      Анатолий Акулов
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