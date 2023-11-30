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14:31, 30 ноября 2023Экономика

Крупнейший застройщик Китая захотел в спешке спастись от ликвидации

Bloomberg: в Evergrande хотят представить план по реструктуризации долга до суда

Фото: Aly Song / Reuters

Представители крупнейшего застройщика Китая — Evergrande — захотели в спешке спасти компанию от неминуемой ликвидации после объявления о дефолте. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Evergrande является крупнейшим в мире должником среди строительных компаний, суммарные обязательства которого превышают 300 миллиардов долларов. Чтобы избежать ликвидации, девелоперу необходимо предоставить план по реструктуризации обязательств перед офшорными кредиторами до 4 декабря 2023 года — даты решающего судебного заседания. Срок первоначального плана по спасению компании завершился еще в октябре.

Несмотря на спешные попытки Evergrande спастись от краха, собеседники агентства оказались настроены не так оптимистично по поводу дальнейшей судьбы крупнейшей китайской строительной компании. Источники считают, что кредиторы не примут экстренный план по реструктуризации долгов с учетом общей неопределенности вокруг дальнейшей судьбы строительного гиганта.

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В конце октября агентство Bloomberg сообщило о первом в истории дефолте второго крупнейшего застройщика Китая по долларовым облигациям. О крахе девелопер Country Garden (CG) тогда уведомили представители компании Citicorp International, являющейся номинальным держателем ценных бумаг застройщика. Отмечалось, что руководство CG не смогло выплатить купоны по бондам на сумму 15,4 миллиона долларов в течение 30-дневного льготного периода, завершившегося 18 октября.

Проблем отрасли добавляет тот факт, что у компании насчитывается в общей сложности три тысячи незавершенных проектов на рынке недвижимости — это почти в четыре раза больше, чем у крупнейшего застройщика Evergrande. В CG начали готовиться к реструктуризации долга еще в первой половине октября, однако пока не объявляли о полноценном дефолте. Эксперты утверждают, что подобная процедура может стать одной из самых крупных в стране и сильным потрясением для рынка недвижимости КНР.

На этом фоне власти Китая включили компанию в предварительной список 50 претендентов на предоставление финансовой помощи. В качестве возможных мер поддержки проблемных девелоперов рассматривается предоставление дополнительных займов, а также помощь в финансировании задолженности.

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      Анатолий Акулов
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