Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:52, 22 ноября 2023Экономика

Второго по величине застройщика Китая захотели спасать за счет государства

Bloomberg: власти КНР включили Country Garden в список претендентов на госпомощь

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Власти Китая включили второго крупнейшего застройщика страны — компанию Country Garden (CG) — в предварительный список 50 претендентов из сектора недвижимости на предоставление финансовой помощи. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

25 октября агентство сообщило о первом за всю историю существования CG дефолте компании по долларовым облигациям. Об этом инвесторов уведомил номинальный держатель бумаг — компания Citicorp International. Тогда CG не смогла выплатить купоны по бондам на сумму 15,4 миллиона долларов в течение 30-дневного льготного периода. После этого власти Китая обеспокоились финансовым положением компании и захотели помочь ей выбраться из кризиса за счет предоставления дополнительной поддержки, уточнили собеседники Bloomberg.

Материалы по теме:
Китай начал войну против банкиров из-за масштабного кризиса. Поможет ли это спасти экономику?
Китай начал войну против банкиров из-за масштабного кризиса.Поможет ли это спасти экономику?
11 мая 2023
Великий китайский пузырь. Строительный рынок Китая погружается в глубокий кризис. Чем это угрожает мировой экономике?
Великий китайский пузырь.Строительный рынок Китая погружается в глубокий кризис. Чем это угрожает мировой экономике?
6 ноября 2023

В предварительный перечень претендентов на предоставление госпомощи вошел еще один девелопер, который не сумел в отведенные сроки расплатиться по долговым обязательствам. Речь идет о компании CIFI Holdings Group. Окончательный список власти КНР сформируют в течение ближайших нескольких дней и передадут его местным банкам и другим финансовым организациям. В качестве возможных мер поддержки проблемных девелоперов рассматривается предоставление дополнительных займов, а также помощь в финансировании задолженности.

Руководство Country Garden начало готовиться к реструктуризации долга еще 10 октября. К тому времени в активе компании находились в общей сложности три тысячи незавершенных проектов на рынке недвижимости — почти в четыре раза больше, чем у лидера рынка Evergrande. На этом фоне эксперты утверждали, что процедура реструктуризации долговых обязательств CG может стать одной из крупнейших в Китае.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу обвинили в госизмене. Он воевал на стороне Украины

      Эрдоган рассказал о планах привлечь Запад на сторону Палестины

      В Госдуме отреагировали на идею Бастрыкина прописать госидеологию в Конституции

      Блогера Шабутдинова оставили в СИЗО по делу о мошенничестве

      Раскрыт способ вернуть все деньги за лекарства

      Китай понадеялся на усиление координации с Россией в БРИКС, ШОС и G20

      Эрдоган признался в получении сигналов о необходимости избавиться от Нетаньяху

      Стоимость электроэнергии в Европе рухнула

      В России назвали адекватными мировые цены на нефть

      Стало известно о новых подлодках ВМФ России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости