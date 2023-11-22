Второго по величине застройщика Китая захотели спасать за счет государства

Bloomberg: власти КНР включили Country Garden в список претендентов на госпомощь

Власти Китая включили второго крупнейшего застройщика страны — компанию Country Garden (CG) — в предварительный список 50 претендентов из сектора недвижимости на предоставление финансовой помощи. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

25 октября агентство сообщило о первом за всю историю существования CG дефолте компании по долларовым облигациям. Об этом инвесторов уведомил номинальный держатель бумаг — компания Citicorp International. Тогда CG не смогла выплатить купоны по бондам на сумму 15,4 миллиона долларов в течение 30-дневного льготного периода. После этого власти Китая обеспокоились финансовым положением компании и захотели помочь ей выбраться из кризиса за счет предоставления дополнительной поддержки, уточнили собеседники Bloomberg.

В предварительный перечень претендентов на предоставление госпомощи вошел еще один девелопер, который не сумел в отведенные сроки расплатиться по долговым обязательствам. Речь идет о компании CIFI Holdings Group. Окончательный список власти КНР сформируют в течение ближайших нескольких дней и передадут его местным банкам и другим финансовым организациям. В качестве возможных мер поддержки проблемных девелоперов рассматривается предоставление дополнительных займов, а также помощь в финансировании задолженности.

Руководство Country Garden начало готовиться к реструктуризации долга еще 10 октября. К тому времени в активе компании находились в общей сложности три тысячи незавершенных проектов на рынке недвижимости — почти в четыре раза больше, чем у лидера рынка Evergrande. На этом фоне эксперты утверждали, что процедура реструктуризации долговых обязательств CG может стать одной из крупнейших в Китае.