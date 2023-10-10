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10:06, 10 октября 2023Экономика

Второй из крупнейших застройщиков Китая начал подготовку к дефолту

Bloomberg: в Country Garden наняли консультантов для реструктуризации долга

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Руководство девелоперской компании Country Garden (CG), являющейся вторым крупнейшим застройщиком в Китае, начало подготовку к одной из самых крупных в стране реструктуризаций долговых обязательств. Для реализации этой цели были наняты консультирующие специалисты, сообщает Bloomberg.

В CG заявили, что компания не смогла в установленные сроки произвести платеж кредиторам на общую сумму 470 миллионов гонконгских долларов (60 миллионов долларов США). В сентябре застройщик не выплатил проценты по облигациям на 55,4 миллиона долларов США. При этом льготные периоды по вышеуказанным операциям подойдут к концу уже в этом месяце. К настоящему времени общая задолженность CG по офшорным облигациям оценивается в 11 миллиардов долларов.

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Старший кредитный стратег Australia & New Zealand Banking Group Тин Мэн связал растущие проблемы китайского девелопера с «множеством незавершенных проектов и ограниченным доступом к новому финансированию». В штате компании задействовано около 70 тысяч сотрудников, а численность ее проектов в сфере недвижимости оценивается более чем в три тысячи единиц. С учетом этих факторов объявление о дефолте CG станет для китайского рынка еще большим потрясением, чем крах Evergrande в 2021 году, предупреждают эксперты.

CG испытывает долговые трудности на протяжении последних нескольких месяцев. В начале сентября Bloomberg сообщал, что руководству CG удалось избежать дефолта компании благодаря осуществлению выплат 22,5 миллиона долларов по облигациям в течение льготного периода. Несмотря на это, девелопер все равно остался одной из самых обремененных долгами компаний на мировом рынке недвижимости. Суммарные непогашенные обязательства CG оцениваются в 1,36 триллиона юаней, или 187 миллиардов долларов.

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    Анатолий Акулов
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