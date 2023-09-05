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13:04, 5 сентября 2023Экономика

Второй из крупнейших застройщиков Китая сумел избежать дефолта

Застройщик Country Garden выплатил $22,5 млн по облигациям и избежал дефолта

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Второй из крупнейших застройщиков Китая — компания Country Garden — выплатила в общей сложности 22,5 миллиона долларов по облигациям в течение льготного периода, заканчивающегося 5-6 сентября. Благодаря этому ей удалось избежать дефолта, сообщает Bloomberg.

Таким образом, компании со второй попытки удалось выполнить свои обязательства перед держателями облигаций. Первоначальный срок погашения завершился 7 августа. Несмотря на выплату купонов по ценным бумагам говорить о прохождении кризиса ликвидности пока преждевременно, предупреждают эксперты.

В настоящее время Country Garden продолжает оставаться одной из самых обремененных долгами компаний по недвижимости в мире. Ее суммарные непогашенные обязательства оцениваются в 1,36 триллиона юаней, или 187 миллиардов долларов. В течение ближайшего полугода Country Garden предстоит выплатить по облигациям в общей сложности восемь миллиардов долларов.

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Ценные бумаги компании по-прежнему торгуются на крайне низком уровне, что говорит об ожиданиях инвесторов о дальнейшей реструктуризации или ликвидации застройщика. Если подобный сценарий реализуется, Country Garden станет второй из четырех крупнейших компаний Китая в сфере недвижимости, которая столкнется с дефолтом. Первой оказалась Evergrande, которая с 2021 года пытается стабилизировать ситуацию.

В конце августа Bloomberg сообщил о рекордных убытках Country Garden. По итогам первой половины 2023 года суммарные потери второго крупнейшего застройщика Китая составили семь миллиардов долларов. На этом фоне эксперты допустили реализацию сценария, при котором в обозримом будущем компания может утратить возможность исполнять свои обязательства и продолжать деятельность.

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    Анатолий Акулов
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