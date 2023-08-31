Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:41, 31 августа 2023Экономика

Второй из крупнейших застройщиков Китая предупредил о скором дефолте

Китайский застройщик Country Garden признал рекордные убытки и возможный дефолт

Фото: Country Garden

Один из крупнейших китайских застройщиков Country Garden отчитался о рекордных убытках в первом полугодии 2023 года в размере семи миллиардов долларов и не исключил, что может утратить возможность исполнять свои обязательства и продолжать деятельность. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет Bloomberg.

Девелопер предупредил, что дефолт возможен в случае, если финансовые показатели продолжат ухудшаться. Аналитики отмечают, что избежать краха компания сможет только в случае дополнительной поддержки со стороны регулирующих органов.

Однако в Morgan Stanley предположили, что вероятность спасения скорее снижается. Если события будут развиваться по негативному сценарию, то Country Garden станет второй из четырех крупнейших компаний Китая в сфере недвижимости, которая столкнется с дефолтом. Первой оказалась Evergrande, которая с 2021 года пытается стабилизировать ситуацию.

При этом проблемы Country Garden выглядят даже масштабнее, потому что на текущий момент у нее в четыре раза больше проектов в сфере недвижимости, чем у конкурента. Компания уже пропустила процентные платежи по некоторым долларовым облигациям, а в ближайшие недели в расписании еще несколько дат, в которые намечены крупные выплаты.

Материалы по теме:
Экономику Китая ждут проблемы. Почему эпоха быстрого роста подошла к концу и что это значит для России?
Экономику Китая ждут проблемы.Почему эпоха быстрого роста подошла к концу и что это значит для России?
28 августа 2023
Великая китайская безработица. Миллионы жителей Китая получили прекрасное образование. Почему их знания никому не нужны?
Великая китайская безработица.Миллионы жителей Китая получили прекрасное образование. Почему их знания никому не нужны?
12 августа 2023

Проблемы застройщика стали еще одним подтверждением разворачивающегося в Китае кризиса. Ценные бумаги строительных компаний находятся на минимальных уровнях, а один из крупнейших теневых банков Китая начал пропускать платежи. В свою очередь акции Evergrande в первый день возобновления торгов после 17-месячного перерыва подешевели в пять раз.

Ранее председатель государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжэн Шаньцзе сообщил о том, что темпы роста экономики страны по-прежнему одни из лучших в мире, но теперь они достигаются за счет бюджетного импульса, то есть госрасходов. Он подчеркнул, что в стране накопилось множество опасностей, а фундамент для устойчивого восстановления экономики нельзя считать прочным.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минобороны Британии ушел в отставку. Как на это повлиял скандал с Украиной и кто сменит Бена Уоллеса?

    Школьники смогут выиграть ремонт актового зала и встречу с известным блогером

    России выдвинули необходимые для сохранения Байкала требования

    Российская стилистка назвала главные тренды в одежде на осень

    Койот напал на женщину и поплатился жизнью

    Врачи усомнились в пользе пищевых добавок с рыбьим жиром

    Ведущая «Дома-2» пожаловалась на проблемы со здоровьем

    15-летняя россиянка спасла тонущего ребенка в Абхазии

    На Украине показали процесс отлавливания уклонистов с помощью дрона

    ООН обвинила страны Запада в дискриминации из-за прав на вакцины от COVID-19

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости