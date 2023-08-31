Второй из крупнейших застройщиков Китая предупредил о скором дефолте

Китайский застройщик Country Garden признал рекордные убытки и возможный дефолт

Один из крупнейших китайских застройщиков Country Garden отчитался о рекордных убытках в первом полугодии 2023 года в размере семи миллиардов долларов и не исключил, что может утратить возможность исполнять свои обязательства и продолжать деятельность. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет Bloomberg.

Девелопер предупредил, что дефолт возможен в случае, если финансовые показатели продолжат ухудшаться. Аналитики отмечают, что избежать краха компания сможет только в случае дополнительной поддержки со стороны регулирующих органов.

Однако в Morgan Stanley предположили, что вероятность спасения скорее снижается. Если события будут развиваться по негативному сценарию, то Country Garden станет второй из четырех крупнейших компаний Китая в сфере недвижимости, которая столкнется с дефолтом. Первой оказалась Evergrande, которая с 2021 года пытается стабилизировать ситуацию.

При этом проблемы Country Garden выглядят даже масштабнее, потому что на текущий момент у нее в четыре раза больше проектов в сфере недвижимости, чем у конкурента. Компания уже пропустила процентные платежи по некоторым долларовым облигациям, а в ближайшие недели в расписании еще несколько дат, в которые намечены крупные выплаты.

Проблемы застройщика стали еще одним подтверждением разворачивающегося в Китае кризиса. Ценные бумаги строительных компаний находятся на минимальных уровнях, а один из крупнейших теневых банков Китая начал пропускать платежи. В свою очередь акции Evergrande в первый день возобновления торгов после 17-месячного перерыва подешевели в пять раз.

Ранее председатель государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжэн Шаньцзе сообщил о том, что темпы роста экономики страны по-прежнему одни из лучших в мире, но теперь они достигаются за счет бюджетного импульса, то есть госрасходов. Он подчеркнул, что в стране накопилось множество опасностей, а фундамент для устойчивого восстановления экономики нельзя считать прочным.