Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:39, 30 августа 2023Экономика

В Китае признали замедление роста экономики

Китай перешел к бюджетным мерам стимулирования экономики

Фото: Reuters

Китай во второй половине 2023 года перешел к бюджетным мерам стимулирования экономики на фоне замедления ее роста. Об этом со ссылкой на доклад председателя государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжэн Шаньцзе пишут «Ведомости».

Он рассказал, что в основном поставленные перед правительством задачи выполняются, а темпы роста экономики страны по-прежнему одни из лучших в мире. Однако Чжэн признал, что теперь рост достигается не за счет устойчивых факторов, как было раньше, а в основном благодаря восстановительному импульсу, и во втором полугодии страна продолжить принимать меры для стимулирования внутреннего спроса и роста доходов граждан. Правительство Китая также пообещало обеспечить «лучшее использование стимулирующей роли государственных инвестиций».

Председатель госкомитета заявил и том, что внешние условия становятся все более сложными, а фундамент для устойчивого восстановления экономики нельзя считать прочным на фоне множества неопределенностей. Он отметил, что в ряде важных отраслей накопились «скрытые опасности».

Материалы по теме:
Мир накрывает волна банкротств. Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
Мир накрывает волна банкротств.Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
28 августа 2023
Экономику Китая ждут проблемы. Почему эпоха быстрого роста подошла к концу и что это значит для России?
Экономику Китая ждут проблемы. Почему эпоха быстрого роста подошла к концу и что это значит для России?
29 августа 2023

В первом полугодии 2023 года ВВП Китая увеличился на 5,5 процента (годовая цель правительства — 5 процентов). Во втором квартале экономика страны выросла на 6,3 процента в годовом выражении, но только на 0,8 процента по сравнению с предыдущим кварталом. Это говорит о замедлении темпов роста — в первом квартале 2023 года по отношению к четвертому кварталу 2022 года достиг 2,2 процента. При этом объем иностранных инвестиций в экономику КНР находится на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 1998 года — во втором квартале они составили 4,9 миллиарда долларов.

Ведущий аналитик компании «Открытие инвестиции» Андрей Кочетков отмечает, что расширение потребительской базы, выбранной приоритетом для властей КНР, позволит компенсировать снижение экспорта. По его мнению, текущие меры по повышению спроса в основном направлены на население с низким уровнем дохода. И хотя судить об их эффективности рано, первые позитивные сигналы уже появились, в частности выравнивание динамики падения прибыли предприятий, добавил эксперт. Однако для того, чтобы стать первой экономикой мира, Китаю необходимы опережающие темпы развития, заключил Кочетков.

Ранее аналитики рейтингового агентства Moody's предрекли Китаю откат к традиционной модели роста экономики. По их мнению, экономика страны в ближайшие три-семь лет будут находиться под давлением, среди основных проблем эксперты называют старение населения, торможение роста производительности труда и уменьшение отдачи от капитала. При неблагоприятном сценарии среднегодовой рост экономики снизится в период с 2023 по 2030 год до 3,5 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны ВСУ атаковали семь регионов России, на аэродроме в Пскове загорелись военные самолеты. Что известно об ударах?

    Танцоры занявшейся оральным сексом на сцене певицы назвали ее фальшивкой и ушли

    Площадь пожара в Геленджике увеличилась более чем втрое

    Число отрезанных из-за ливней населенных пунктов Приморья возросло

    В Китае признали замедление роста экономики

    Филиппа Киркорова высмеяли в сети со словами «чудо в перьях»

    Известная юмористка описала работу с Дубовицкой фразой «ей баяны не впихнешь»

    Россиянина осудили на 15 лет за домогательства к двум незнакомкам

    Су-57 скоро получит ракеты дальностью 300 километров

    В США обвинили Байдена в подрыве «Северного потока»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости