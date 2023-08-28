Китаю предрекли откат к традиционной модели роста экономики

Moody’s: экономика Китая столкнется со структурными вызовами

Китайская экономика столкнется со структурными вызовами, поэтому в ближайшие три-семь лет темпы ее роста будут находиться под давлением. Об этом со ссылкой на макроэкономический обзор по Китаю рейтингового агентства Moody's Investors Service пишет РБК.

Среди основных проблем экономики КНР эксперты называют старение населения, торможение роста производительности труда и уменьшение отдачи от капитала. По их мнению, при неблагоприятном развитии событий Китай может ждать откат к традиционной модели роста, которая предполагает такой драйвер, как инвестиции в недвижимость и инфраструктуру. При этом сценарии среднегодовой рост экономики снизится в период с 2023 по 2030 год до 3,5 процента.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), в 2015-2022 годах этот показатель составлял 5,9 процента, при этом в прошлом году рост замедлился до трех процентов. Агентство называет прежними драйверами роста экономики КНР капиталовложения, экспорт и урбанизацию — в 2022 году она достигла 65 процентов. Эксперты считают, что все они достигли пика своих возможностей и даже при сохранении поддержки правительства в текущем объеме того же эффекта на экономику не окажут.

Китай принято считать основным центром мирового производства, в последние годы средние зарплаты в стране значительно выросли. Возросшие затраты на труд снижают конкурентоспособность КНР по сравнению с другими развивающимися странами в относительно дешевых сегментах обрабатывающей промышленности, отмечают специалисты. По этой причине многие компании переносят производство на другие рынки — в Индию, Вьетнам и Индонезию, отметила представитель «Опоры России» в Китае в провинции Гуандун Илона Горшенева-Долунц.

Заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин заявил, что стоимость рабочей силы в Китае в среднем уже стала больше, чем в России. При этом при расчете цены конечного продукта учитывается не только стоимость труда, но и другие факторы, в том числе климат — «построить завод в Китае по-прежнему дешевле, чем в Сибири с ее сложными условиями», добавил он.

Замедление китайской экономики и снижение экспорта не окажет ощутимого влияния на Россию, считает ведущий эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко. По его словам, на фоне замедления экспорта КНР поставки в Россию только наращиваются. «Сложилась взаимовыгодная ситуация, когда Россия может насытить внутренний рынок, а Китай — поддержать падающий экспорт», — подчеркнул эксперт.

При этом Горшенева-Долунц спрогнозировала, что технологическая зависимость России от Китая будет укрепляться. Однако в тех секторах, где Пекин еще не стал лидером, две страны могли бы объединить усилия для создания совместных проектов и технологий на относительно выгодных условиях, сказала она. При этом Луконин отмечает, что из-за тенденции к ужесточению контроля Китая над своими технологиями в будущем КНР, вероятно, не захочет передавать какие-то из них и в России они будут недоступны из-за невозможности произвести их в стране.

Ранее руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая заявила, что слабый рост китайской экономики отразится в первую очередь на мировом спросе на сырье, а значит, и на российском экспорте. По ее словам, влияние на Россию экономических процессов в КНР только усилилось, после того как Москва переориентировала внешнюю торговлю на Восток. Независимый экономист и финансист Константин Церазов, в свою очередь, заявил, что такая ситуация приведет к падению выручки российских экспортеров и снижению предложения валюты на бирже, что спровоцирует ослабление рубля и создаст риски инфляции.