Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:09, 25 августа 2023Экономика

Китайскую экономику обвинили в росте инфляции в России

Экономист Церазов спрогнозировал рост инфляции в РФ из-за проблем в Китае

Фото: Nuno Alberto / Unsplash

Замедление экономики Китая приведет к падению мирового спроса и, как следствие, росту инфляции в России. Об этом заявили эксперты в беседе с «Газетой.Ru».

Слабый рост второй мировой экономики отразится в первую очередь на мировом спросе на сырье, а значит, и на российском экспорте, спрогнозировала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Она подчеркнула, что влияние на Россию экономических процессов в КНР только усилилось, после того как Москва переориентировала внешнюю торговлю на Восток. Так, за январь-май 2023 года товарооборот России и Китая увеличился на 41 процент, а всего на долю КНР приходится более половины российского экспорта, в основном энергоресурсов.

О том, что замедление экономики КНР может привести к падению спроса и усилению рецессии, говорил и независимый экономист и финансист Константин Церазов. «Во-первых, с большой долей вероятности оно окажет давление на мировые цены, а во-вторых, такой сценарий будет чреват расширением дисконта, с которым продается российская нефть», — объяснил он.

Экономист подчеркнул, что такая ситуация приведет к падению выручки российских экспортеров и снижению предложения валюты на бирже. Это спровоцирует ослабление рубля и создаст риски инфляции. На курсе национальной валюты скажется и дешевеющий юань, который обесценит активы Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Материалы по теме:
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023
Великая китайская безработица. Миллионы жителей Китая получили прекрасное образование. Почему их знания никому не нужны?
Великая китайская безработица.Миллионы жителей Китая получили прекрасное образование. Почему их знания никому не нужны?
12 августа 2023

При этом специалисты не исключают, что снижение курса рубля может быть частично нивелировано дефляцией в Китае, она также может позитивно повлиять на мировую экономику в долгосрочной перспективе. В июле в КНР отмечалось снижение потребительских цен на 0,3 процента в годовом выражении, при этом цены производителей падают десять месяцев подряд.

Ведущий аналитик «Тинькофф Инвестиции» Кирилл Комаров считает, что, хотя экономическая обстановка в Китае несет определенные риски для России, ситуация в целом находится под контролем. Управляющий активами «Международного Фонда частных инвестиций» Александр Душкин скептически отнесся к прогнозам о мировой рецессии и добавил, что российская экономика сохраняет устойчивость благодаря господдержке. «Рецессиями тех, кто родился в России, не напугать», — сказал эксперт.

Ранее аналитики американского банка Goldman Sachs спрогнозировали, что суммарные убытки трастовой индустрии Китая в обозримом будущем могут вырасти до 38 миллиардов долларов. Эта отрасль КНР оценивается в 2,9 триллиона долларов. Трастовые компании специализируются на операциях по доверительному управлению имуществом, портфелем ценных бумаг или наследством. Тесная связь отрасли с самым проблемным сектором китайской экономики — недвижимостью — вызывает все большую обеспокоенность у экспертов.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    В ФРГ заявили о следе с Украины в подрыве «Северных потоков»

    Глава RFEF ответил на вопрос об увольнении из-за поцелуя футболистки на ЧМ

    Медведев «анонсировал» триллер с Трампом и Байденом «Заключенные против зомби»

    На самолет «Партизан» захотели установить российский двигатель

    Американский рэпер получил удар ножом в спортзале

    Глава Запорожской области заявил о полном разрушении села Работино в ходе боев

    Мощный пожар на пляже в Краснодарском крае попал на видео

    Путин подписал указ о присяге добровольцев и бойцов теробороны

    В Москве протестировали систему электронного голосования

    Германию обвинили в отказе от мер защиты «Северных потоков»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости