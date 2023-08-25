Китайскую экономику обвинили в росте инфляции в России

Экономист Церазов спрогнозировал рост инфляции в РФ из-за проблем в Китае

Замедление экономики Китая приведет к падению мирового спроса и, как следствие, росту инфляции в России. Об этом заявили эксперты в беседе с «Газетой.Ru».

Слабый рост второй мировой экономики отразится в первую очередь на мировом спросе на сырье, а значит, и на российском экспорте, спрогнозировала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Она подчеркнула, что влияние на Россию экономических процессов в КНР только усилилось, после того как Москва переориентировала внешнюю торговлю на Восток. Так, за январь-май 2023 года товарооборот России и Китая увеличился на 41 процент, а всего на долю КНР приходится более половины российского экспорта, в основном энергоресурсов.

О том, что замедление экономики КНР может привести к падению спроса и усилению рецессии, говорил и независимый экономист и финансист Константин Церазов. «Во-первых, с большой долей вероятности оно окажет давление на мировые цены, а во-вторых, такой сценарий будет чреват расширением дисконта, с которым продается российская нефть», — объяснил он.

Экономист подчеркнул, что такая ситуация приведет к падению выручки российских экспортеров и снижению предложения валюты на бирже. Это спровоцирует ослабление рубля и создаст риски инфляции. На курсе национальной валюты скажется и дешевеющий юань, который обесценит активы Фонда национального благосостояния (ФНБ).

При этом специалисты не исключают, что снижение курса рубля может быть частично нивелировано дефляцией в Китае, она также может позитивно повлиять на мировую экономику в долгосрочной перспективе. В июле в КНР отмечалось снижение потребительских цен на 0,3 процента в годовом выражении, при этом цены производителей падают десять месяцев подряд.

Ведущий аналитик «Тинькофф Инвестиции» Кирилл Комаров считает, что, хотя экономическая обстановка в Китае несет определенные риски для России, ситуация в целом находится под контролем. Управляющий активами «Международного Фонда частных инвестиций» Александр Душкин скептически отнесся к прогнозам о мировой рецессии и добавил, что российская экономика сохраняет устойчивость благодаря господдержке. «Рецессиями тех, кто родился в России, не напугать», — сказал эксперт.

Ранее аналитики американского банка Goldman Sachs спрогнозировали, что суммарные убытки трастовой индустрии Китая в обозримом будущем могут вырасти до 38 миллиардов долларов. Эта отрасль КНР оценивается в 2,9 триллиона долларов. Трастовые компании специализируются на операциях по доверительному управлению имуществом, портфелем ценных бумаг или наследством. Тесная связь отрасли с самым проблемным сектором китайской экономики — недвижимостью — вызывает все большую обеспокоенность у экспертов.