Экономика Китая потеряет десятки миллиардов долларов из-за одной проблемы

Goldman Sachs: убытки трастовой индустрии Китая могут вырасти до $38 млрд

В обозримом будущем суммарные убытки трастовой индустрии Китая могут вырасти до 38 миллиардов долларов, что может нанести еще один серьезный удар неокрепшей после затяжных локдаунов второй экономике мира. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков американского банка Goldman Sachs.

Трастовая индустрия Китая оценивается в 2,9 триллиона долларов. Трастовые компании специализируются на операциях по доверительному управлению имуществом, портфелем ценных бумаг или наследством. При этом доход от владения подобной собственностью получают бенефициары, то есть инвесторы.

Некоторые гиганты этой отрасли в Китае, включая Zhongzhi Enterprise Group и его дочернюю фирму Zhongrong International Trust, приостановили выплаты по множеству высокодоходных инвестиционных продуктов с июля 2023 года. Стоимость активов, которыми они управляют, оценивается более чем в триллион юаней, или 137 миллиардов долларов. Однако тесная взаимосвязь индустрии с самым проблемным сектором китайской экономики — недвижимостью — вызывает все большую обеспокоенность у аналитиков.

По состоянию на март около 7,4 процента средств всех трастовых фондов было инвестировано в активы, связанные с недвижимостью. При этом другие активы, в которые инвестируют компании, включая облигации и акции, также могут быть связаны с проблемной отраслью. Кроме того, трастовые фонды активно кредитуют застройщиков. По оценкам Goldman Sachs, на конец марта трастовые компании имели кредитный риск в секторе недвижимости на сумму около 1,6 триллиона юаней.

На этом фоне эксперты полагают, что во второй половине 2023 года кризис может распространиться с трастовой на всю финансовую индустрию Китая. «По мере усугубления проблем с недвижимостью в Китае, вероятно, произойдет больше дефолтов в его финансовой экосистеме», — заявили экономисты Australia & New Zealand Banking Group Рэймонд Юнг и Син Чжаопэн.

Еще одной серьезной проблемой для второй экономики мира стали скрытые долги региональных властей КНР. По оценкам швейцарского банка UBS, более 80 процентов созданных на местах финансовых организаций больше не могут покрывать процентные платежи по своим обязательствам. Причем речь идет о заимствованиях на триллионы долларов, которые не учитываются в общей государственной статистике. В Международном валютном фонде оценили суммарную скрытую задолженность КНР в 30-70 триллионов юаней.