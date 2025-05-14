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13:12, 14 мая 2025Ценности

Стали известны планы Uniqlo по возвращению в Россию

Предприниматель Репик: Uniqlo не вернется в Россию из-за обещания главы компании
Екатерина Ештокина

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Стали известны планы Uniqlo по возвращению в Россию. Соответствующую информацию изданию «Ведомости» раскрыл председатель «Деловой России» Алексей Репик.

Предприниматель рассказал, что у него состоялся диалог с главой компании Uniqlo Тадаси Янаи по поводу возможного возвращения бренда в Россию. Вследствие этого японский бизнесмен заявил, что дал обещание не возвращаться. При этом Репик подчеркнул, что, по словам Янаи, бренд хотел бы вновь оказаться в России, однако теперь он вынужден работать в новых условиях.

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«Правые японские экстремисты устраивали беспорядки у его офисов, практически массовые акции вандализма. Фактически, его вынудили дать такое обещание. Сейчас он говорит: "Я дал слово и буду его держать, потому что для меня честь имеет значение"», — процитировал он Янаи.

В марте ушедшая из России Victoria's Secret задумалась о сохранении бренда в стране. Компания подала две заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент.

ЖЗЛ
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