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13:29, 14 июля 2025Россия

Украина попыталась атаковать Крым

Минобороны: Украинские БПЛА сбили над Курской областью и Крымом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) попытались атаковать Крым и Курскую область. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным министерства, системы противовоздушной обороны (ПВО) работали с 10:30 до 12:20 по московскому времени. Им удалось уничтожить один БПЛА над Крымом и еще два над Курской областью.

Какие-либо подробности об отражении атаки в оборонном ведомстве не сообщили.

Ранее боец «Центра» с позывным Адвокат сообщил, что военнослужащие смогли приземлить, разминировать и «затрофеить» британский беспилотник, пролетавший над территорией России. Затем дрон был отдан для исследования в Центр специального назначения «Барс-Сармат».

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