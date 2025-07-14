Украина попыталась атаковать Крым

Минобороны: Украинские БПЛА сбили над Курской областью и Крымом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) попытались атаковать Крым и Курскую область. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным министерства, системы противовоздушной обороны (ПВО) работали с 10:30 до 12:20 по московскому времени. Им удалось уничтожить один БПЛА над Крымом и еще два над Курской областью.

Какие-либо подробности об отражении атаки в оборонном ведомстве не сообщили.

Ранее боец «Центра» с позывным Адвокат сообщил, что военнослужащие смогли приземлить, разминировать и «затрофеить» британский беспилотник, пролетавший над территорией России. Затем дрон был отдан для исследования в Центр специального назначения «Барс-Сармат».