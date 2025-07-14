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08:29, 14 июля 2025Бывший СССР

Бойцы захватили летевший над территорией России британский дрон

РИА Новости: Российские бойцы захватили британский дрон за миллион рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские бойцы смогли приземлить, разминировать и «затрофеить» британский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), пролетавший над территорией РФ. Дрон был отдан для исследования в Центр специального назначения «Барс-Сармат», сообщил РИА Новости боец «Центра» с позывным Адвокат.

Как утверждает военнослужащий, БПЛА — списанная с производства корабельная мишень ВМС Великобритании, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) переоборудовали в ударный беспилотник с боевой частью порядка восьми килограммов. Применение таких мишеней позволяет обманывать систему противовоздушной обороны (ПВО), которая распознает их как ложную цель и пропускает далее по маршруту, тогда как в действительности он оказывается боевым беспилотником.

По словам Адвоката, рыночная стоимость БПЛА составляет чуть менее миллиона рублей. У него имеется реактивный двигатель. Крейсерская скорость составляет примерно 110 километров в час, а перед заходом на цель модернизированная корабельная мишень способна ускоряться до 230 километров в час, отмечает агентство.

Ранее российский военный корреспондент Александр Коц предупредил, что украинские войска модернизировали мины ОЗМ-72 с «головой», напечатанной на 3D принтере.

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