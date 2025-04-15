Военкор предупредил российских военных об опасности новых мин ВСУ

Военкор Коц предупредил военных ВС России о модернизированных минах ОЗМ-72 ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) модернизировали мины ОЗМ-72 с головой, напечатанной на 3D принтере. Об опасности новых мин для военных ВС РФ предупредил российский военный корреспондент Александр Коц, опубликовав их фотографии в Telegram-канале.

«Шесть датчиков цели, выпрыгивают на пружинке, как на ПОМке (противопехотной осколочной мине — прим. «Ленты.ру»). Нитки темно-зеленого цвета по 10 метров. Если задеваешь нитку, срабатывает ОЗМка (осколочная заградительная мина — прим. «Ленты.ру») со всеми последствиями», — написал военкор.

Коц призвал российских военных быть внимательными, особенно в лесах, поскольку нитка практически незаметна.

Ранее сообщалось об использовании ВСУ магнитных мин для охоты на гражданские машины в Курской области. Боеприпасы противник сбрасывает с дронов.