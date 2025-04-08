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09:10, 8 апреля 2025Россия

Стало известно об использовании ВСУ магнитных мин для охоты на гражданские машины

ТАСС: В Курской области ВСУ подрывали гражданские машины магнитными минами
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / File Photo / Reuters

В Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) разбросали магнитные противопехотные мины, при помощи которых охотятся за гражданскими автомобилями. Об этом стало известно ТАСС от командира инженерно-саперного взвода «Барс-Курск» с позывным Мирон.

Российский военный пояснил, что боеприпасы ВСУ скидывают с дронов. «Недавно произошла ситуация, когда скинули противопехотные мины с кассетными боеприпасами. Эти мины натовского производства, магнитные. Человек едет на своей машине, она магнитится и происходит взрыв», — уточнил Мирон.

По его словам, в частности, такие боеприпасы сейчас ищут и обезвреживают саперы Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что при отступлении из Курской области ВСУ минировали кладбища, в том числе, замаскированными под листья противопехотными минами «Лепесток».

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