Сапер рассказал о заминированных кладбищах в российском приграничье

ТАСС: При отступлении из Курской области ВСУ минировали кладбища

При отступлении из Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) минировали кладбища. Об этом рассказал командир инженерно-саперного взвода «Барс-Курск» с позывным Мирон, передает ТАСС.

Российский военный отметил, что противник намеренно оставлял мины на кладбищах в российском приграничье именно в преддверии православной Пасхи.

«Сегодня [посещение кладбищ] небезопасно в связи с тем, что наш враг коварен: были заминированы сами кладбища, были заминированы подходы к кладбищам, когда он отступал из Курской области. Мы находим растяжки, мы находим закамуфлированные взрывчатые опасные вещества», — обозначил сапер.

В частности, ВСУ оставляли в приграничье замаскированные под листья противопехотные мины «Лепесток». Для защиты от осколков российские военные носят на себе бронекомплекты весом до 50 килограммов, в том числе шлемы, бронежилеты и бронекостюмы, уточнил Мирон.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявлял, что в настоящий момент силы саперов направлены на разминирование населенных пунктов, после чего они намерены заняться расчисткой полей, лесополос и водоемов.