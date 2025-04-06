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00:25, 6 апреля 2025Россия

В Курской области рассказали о работе саперов в регионе

Хинштейн: Силы саперов направлены на разминирование Курской области
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Основные силы саперов в настоящий момент направлены на разминирование населенных пунктов в приграничье Курской области. Об этом в Telegram-канале заявил врио губернатора российского региона Александр Хинштейн.

По его словам, многих жителей беспокоит проблема посевов и риск подорваться на боеприпасах в полях. «Сегодня основные силы саперов брошены на разминирование населенных пунктов, и это наша первостепенная задача, чтобы приступать к восстановлению тех мест, где жили люди», — отметил Хинштейн.

После разминирования сел и деревень специалисты займутся расчисткой полей, лесополос и водоемов, добавил он.

Ранее Хинштейн заявил, что близится полное освобождение территории Курской области после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Врио губернатора добавил, что власти оказывают помощь жителям региона, пострадавшим от агрессии украинских военных, и разрабатывают проекты по восстановлению инфраструктуры.

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