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22:22, 3 апреля 2025Россия

Хинштейн предрек скорое полное освобождение Курской области

Хинштейн предрек скорое освобождение всей территории Курской области от ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Близится полное освобождение территории Курской области после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это предрек врио губернатора Александр Хинштейн, его заявление опубликовано на сайте Госдумы.

«Совсем недалек тот день, когда вся территория Курской области, я уверен, будет освобождена. Постепенно уже настраиваемся на мирный лад. Расскажу о подготовке к программе восстановления. Разминируем территорию. Первые шаги делаем. И нам очень важна и законодательная поддержка парламента», — подчеркнул Хинштейн в ходе встречи с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

Врио губернатора добавил, что власти оказывают помощь жителям региона, пострадавшим от агрессии украинских военных, и разрабатывают проекты по восстановлению инфраструктуры.

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