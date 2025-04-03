Госдума наделила статусом ветеранов боевых действий всех бойцов в Курской области

ГД наделила статусом ветеранов боевых действий всех бойцов в Курской области

Государственная Дума (ГД) в третьем, окончательном чтении приняла закон о статусе ветерана боевых действий для всех, кто участвует в боевых действиях на территории Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Законодатели внесут изменения в закон «О ветеранах», документ был инициирован правительством России. Согласно ему, статусы ветерана боевых действий получат в том числе уволенные в запас, сотрудники МВД, Росгвардии и Государственной противопожарной службы.

Документ также коснется тех, кто выполнял задачи по отражению атак ВСУ на территориях, прилегающих к районам проведения СВО. Статус инвалида боевых действий, в свою очередь, будет предоставляться тем, кто получил серьезные ранения при выполнении таких задач. Определять территории, которые попадут под закон, будет кабмин.

19 марта Госдума в первом чтении одобрила соответствующий законопроект. Президент России Владимир Путин до этого заверял, что участники военных действий в Курской области получат все положенные выплаты, и дал соответствующее поручение.