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14:56, 3 апреля 2025Россия

Госдума наделила статусом ветеранов боевых действий всех бойцов в Курской области

ГД наделила статусом ветеранов боевых действий всех бойцов в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Государственная Дума (ГД) в третьем, окончательном чтении приняла закон о статусе ветерана боевых действий для всех, кто участвует в боевых действиях на территории Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Законодатели внесут изменения в закон «О ветеранах», документ был инициирован правительством России. Согласно ему, статусы ветерана боевых действий получат в том числе уволенные в запас, сотрудники МВД, Росгвардии и Государственной противопожарной службы.

Документ также коснется тех, кто выполнял задачи по отражению атак ВСУ на территориях, прилегающих к районам проведения СВО. Статус инвалида боевых действий, в свою очередь, будет предоставляться тем, кто получил серьезные ранения при выполнении таких задач. Определять территории, которые попадут под закон, будет кабмин.

19 марта Госдума в первом чтении одобрила соответствующий законопроект. Президент России Владимир Путин до этого заверял, что участники военных действий в Курской области получат все положенные выплаты, и дал соответствующее поручение.

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